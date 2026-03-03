Il comico Angelo Duro si esibirà questa sera alle 21 al Teatro La Fenice di Senigallia con il suo nuovo spettacolo intitolato

Il ciclone Angelo Duro è pronto ad abbattersi sul Teatro La Fenice di Senigallia. E’ qui che stasera (ore 21) andrà in scena il suo ultimo spettacolo ‘Ho tre belle notizie’, che segue il grande successo di ‘Sono cambiato’, show capace di registrare oltre 120 sold out in tutta Italia e all’estero. Il nuovo lavoro di Angelo Duro conferma la sua ‘cifra’ artistica, tutta all’insegna del ‘politicamente scorretto’, e di una sincerità nell’affrontare temi anche ‘scabrosi’ con assoluta naturalezza, mettendo spesso a disagio il pubblico che lo viene a vedere, ma che sa cosa si aspetta. Basti dire che una delle tre notizie del titolo è che "quella che sta con me l’anno scorso è rimasta incinta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ciclone Angelo Duro sul palco delle Muse con "Ho tre belle notizie"

Maria Paiato sul palco delle 'Muse' con il "Riccardo III" di ShakespeareANCONA – Dal 22 al 25 gennaio la stagione di prosa di Marche Teatro al Teatro delle Muse presenta Riccardo III di William Shakespeare.

Alle 'Muse' in esclusiva regionale il musical "Cantando sotto la pioggia": sul palco Martina Stella e Flora CantoCome fuori abbonamento nella stagione di Marche Teatro la nuova, attesissima edizione di uno degli spettacoli più amati di sempre, che porta in scena...

Una raccolta di contenuti su Angelo Duro

Angelo Duro, l'irriverente comicità sbarca al Geox: doppia data per l'ex IenaPADOVA - L'irriverente comico siciliano Angelo Duro si esibirà al Gran Teatro Geox di corso Australia oggi alle 21.15 (in replica domani alle 17) con il suo nuovo show Ho tre belle notizie: dopo ... ilgazzettino.it

Angelo Duro torna in teatro con Ho tre belle notizieHo tre belle notizie. A dichiararlo è Angelo Duro, e per sapere quali sono queste notizie bisognerà aspettare martedì 3 marzo, quando al Teatro La Fenice di Senigallia arriverà il popolare comico ... ilrestodelcarlino.it