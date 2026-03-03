Il ciclo di ferro è in arrivo Ora Monza affila le armi

L'Hockey Roller Club Monza TeamService Car si prepara a un ciclo di partite impegnativo, dopo aver conquistato la dodicesima vittoria in campionato. La squadra ha sconfitto il Sarzana, un avversario considerato alla portata, consolidando così la sesta posizione in classifica. La squadra si sta preparando per affrontare un periodo di sfide intense, con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica.

Ancora una vittoria prima di affrontare un ciclo di partite da brivido. L’Hockey Roller Club Monza TeamService Car approfitta di un avversario “normale” come il Sarzana per centrare la dodicesima affermazione in campionato e puntellare la sesta posizione. Ma d’ora in poi la situazione diventerà davvero più complicata. La squadra allenata da Ivan Jaquierz avrà però il modo di preparare nella maniera più adeguata la prossima sfida, quella con i campioni d’Italia del Trissino, in calendario domenica 15 marzo al PalaDante di Trissino. Sempre il PalaDante, sabato e domenica, ospiterà le finali di Coppa Italia. La prima semifinale sarà sabato alle 15 tra Cgc Viareggio e Ubroker Bassano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

