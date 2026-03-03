Una studentessa è stata segnalata ai servizi sociali dopo aver partecipato a una manifestazione di protesta organizzata dai Sudd Cobas a Firenze, nel negozio di Patrizia Pepe in piazza Duomo. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni, attirando l’attenzione su un episodio che riguarda direttamente l’attività di protesta e le conseguenze legali di tale partecipazione. La vicenda si è riaccesa con questa segnalazione, che ha portato al centro dell’attenzione il caso specifico.

Torna a far parlare di sé il caso della studentessa segnalata ai servizi sociali perché ha partecipato a una manifestazione di protesta organizzata dai Sudd Cobas a Firenze, precisamente nel negozio di Patrizia Pepe in piazza Duomo. La manifestazione era stata organizzata in seguito allo sciopero di alcuni operai dell’Alba a Montemurlo, stireria a conduzione albanese, accusata di aver sfruttato i lavoratori costringendoli a turni massacranti in cambio di paghe da fame. Il solito schema che troppo spesso torna fuori nel distretto pratese e contro il quale il sindacato dei Sudd Cobas combatte da anni. A tornare sull’argomento è stato lo scrittore e drammaturgo fiorentino Stefano Massini in un suo intervento alla trasmissione televisiva "Piazza Pulita" su La7. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso della studentessa segnalata ai servizi sociali: "Che mondo è questo?"

Leggi anche: “Studentessa segnalata ai servizi sociali dopo aver partecipato alla protesta"

Approfondimenti e contenuti su Il caso della studentessa segnalata ai...

Temi più discussi: Il caso della studentessa segnalata ai servizi sociali: Che mondo è questo?; Studentessa segnalata ai servizi sociali dopo un presidio di protesta: Un'intimidazione. La procura dei minori: Aveva una denuncia per violenza privata, normale prassi; Su Julie non ci fu violenza: archiviato il caso della studentessa francese morta suicida in Erasmus a Lecce; Firenze, partecipa a protesta sindacale: arriva la segnalazione ai servizi sociali.

La madre della studentessa bloccata a Dubai: «Aereo militare per il Ministro? Allora spetta anche ai nostri figli, riportateli a casa». L'appello e il volo di Stato sbloccatoMonica Stanzione è la madre di una studentessa di Rimini che si trova a Dubai: «Siamo preoccupati per i nostri figli anche se i ragazzi stanno bene» ... corrieredibologna.corriere.it

Studentessa morta a Lecce durante l’Erasmus, il gip archivia: Nessuna violenza. Ma resta il giallo del cellulareResta però ancora un nodo da sciogliere: il telefono della vittima non è mai stato sbloccato dagli inquirenti, e sarebbe oggetto di un procedimento parallelo aperto dopo il sequestro per violazione ... fanpage.it

L'ex premier a Un Giorno da Pecora: "Non dico assolutamente che ci dobbiamo schierare con Iran, facevo solo un confronto; Governo Meloni Completamente d'accordo, serve volontà descalation" - facebook.com facebook

Caro Carlo, grazie per l’uomo meraviglioso che sei, il professionista che stimo da sempre lo conoscevo già, ma la tua bontà e generosità le ho scoperte stando al tuo fianco in questa che rimarrà una delle esperienze più importanti della mia vita. Poterti chiama x.com