Il caso André alla FIFA AvvAutieri | Ecco cosa può ottenere il Milan | ESCLUSIVO

Il caso André coinvolge il Milan e il Corinthians, con il club rossonero che afferma di aver firmato un contratto preliminare con il giocatore. Dopo un accordo raggiunto, il presidente del Corinthians avrebbe fatto retromarcia, alimentando una disputa tra le due società. L’avvocato Autieri spiega quali eventuali risultati potrebbe ottenere il Milan in questa situazione.

Il presidente del Corinthians ha fatto retromarcia dopo che era stato raggiunto un accordo e, secondo quanto sostiene il club rossonero, firmato un contratto preliminare Milan-Corinthians, è braccio di ferro per André. Dopo gli accordi raggiunti (17 milioni bonus inclusi più il 20% sulla rivendita) e, a quanto pare, la firma su un contratto preliminare, il presidente del ‘Timao’ Osmar Stabile ha fatto retromarcia forse dietro consiglio del suo allenatore Dorival Junior. Quest’ultimo lo avrebbe convinto prospettandogli la possibilità di strappare una cifra superiore dalla cessione del talento nella prossima stagione, dopo ulteriori presenze dello stesso con la prima squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

