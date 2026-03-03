Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha affermato che non ci sono prove di un programma iraniano volto alla costruzione di armi nucleari. La dichiarazione è stata rilasciata in merito agli ultimi approfondimenti condotti dall’agenzia sulle attività nucleari in Iran. Non sono stati riportati dettagli aggiuntivi o nuove scoperte riguardanti il dossier.

Non ci sono prove di un programma iraniano finalizzato alla costruzione di armi nucleari. A dichiararlo è Rafael Grossi, il direttore generale della Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Il vertice dell’organizzazione autonoma delle Nazioni Unite smentisce così le affermazioni di Israele e Stati Uniti che hanno giustificato l’attacco a Teheran rispolverando il rischio atomico. Grossi ha spiegato a Nbc News che l’agenzia non ha identificato “elementi di un programma sistematico e strutturato per la produzione di armi nucleari” in Iran. Allo stesso tempo, però, ha confermato che Teheran ha arricchito l’uranio al 60% di purezza, un livello ben oltre il fabbisogno energetico civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il capo dell’Agenzia atomica: “Non ci sono prove di un programma iraniano per la costruzione di armi nucleari”

