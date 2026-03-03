Il calcio iraniano contro il regime | la nazionale femminile non canta l’inno Scomparso l’ex portiere Mazaheri

Le calciatrici della nazionale femminile iraniana non hanno cantato l’inno prima della partita contro la Corea del Sud, valida per la Coppa d’Asia femminile in Australia, come gesto di protesta contro il regime islamico. Nel frattempo, è stata annunciata la scomparsa dell’ex portiere della nazionale, Mazaheri. La scelta delle atlete ha attirato l’attenzione sui recenti episodi di opposizione nel calcio iraniano.

Le calciatrici della Nazionale dell'Iran si sono rifiutate di intonare l'inno come atto di protesta contro il regime islamico, prima del match contro la Corea del Sud, valido per la Coppa d'Asia femminile, in scena in questi giorni in Australia. La protesta, accompagnata sugli spalti da tifosi che sventolavano la bandiera iraniana pre-rivoluzionaria, è stata mediaticamente ancora più forte se si pensa che arriva in un momento di grave crisi per il regime, dopo l'attacco di Usa e Israele e la morte dell'Ayatollah Khamenei. La scelta di non cantare l'inno, accompagnata dal sorriso dell'allenatrice Marziyeh Jafari, ricalca la stessa decisione presa dalla Nazionale maschile durante i Mondiali 2022.