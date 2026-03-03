Il boss Santapaola è morto per cause naturali

L'autopsia su Benedetto 'Nitto' Santapaola, boss catanese di 87 anni, è stata eseguita dal pm milanese Luigi Luzi. La procedura si è resa necessaria sia per rispetto delle pratiche ufficiali, considerando che il detenuto era in regime di 41bis, sia per la sua rilevanza criminale. Santapaola è morto per cause naturali mentre si trovava in carcere.

AGI - L'autopsia sul corpo di Benedetto 'Nitto' Santapaola disposta dal pm milanese Luigi Luzi, che ieri era di turno, viene svolta sia come prassi perchè il boss catanese 87enne è deceduto in regime di 41bis (carcere duro) sia per l'enorme calibro criminale del recluso. E' quanto apprende l'AGI in ambienti giudiziari dove viene spiegato che non ci sono elementi tali da far dubitare che si sia trattato di una morte per cause naturali. A febbraio, Santapaola si era rotto il femore, un evento che aveva fatto precipitare le sue già precarie condizioni di salute. Era quindi stato ricoverato nell'ospedale San Paolo di Milano dove vengono curati i detenuti e dove si è andato progressivamente spegnendo a 87 anni. 🔗 Leggi su Agi.it

