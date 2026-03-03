Il prezzo del gas è aumentato del 40% e anche quello del petrolio ha registrato un rialzo. Le tensioni tra Stati Uniti e Israele in Iran hanno influito sui mercati energetici, provocando un incremento dei costi di produzione e distribuzione. La decisione di interrompere la produzione di GNL dal Qatar ha contribuito a questa volatilità, con ripercussioni dirette sulle bollette e sui prezzi della benzina.

Le previsioni: petrolio presto a quota 100 dollari. Gli analisti: "Ricadute ancora peggiori se Hormuz chiuso più di un mese" Dal decreto per le bollette light alle bollette di guerra. L'attacco di Stati Uniti e Israele in Iran si sta riversando sul mercato del petrolio e, con maggiore forza, sul quello del gas, complice lo stop alla produzione di Gnl dal Qatar. I prezzi sono in graduale aumento e i rischi per le tasche delle famiglie e delle imprese italiane, dalle bollette al pieno di benzina, non mancano. Il Brent con consegna ad aprile è salito del 6% a 77,34 dollari al barile, il livello più alto da gennaio 2025. Anche il Wti ha registrato forti rialzi oltre 70 dollari (+5%), dopo un picco a 80,19 dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il balzo di gas (+40%) e petrolio: ora rischi su bollette e benzina

Guerra in Iran, prezzi su del 40% per bollette e trasporti per gli aumenti di gas e petrolioGli effetti dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran si fanno sentire sul portafoglio degli italiani.

