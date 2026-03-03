Un ragazzo algerino di 18 anni, residente in un centro di accoglienza di Monastir e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri. L’arresto è avvenuto in relazione a un episodio di violenza sessuale su una 16enne. I dettagli dell’indagine e le accuse sono state confermate dalle autorità.

Avrebbe bloccato una ragazza di 16 anni vicino alla stazione ferroviaria di Iglesias, molestandolo e tentando di baciarla. Solo la reazione della giovane donna, che ha urlato e chiesto aiuto a un passante, ha evitato che quell’approccio si trasformasse in una violenza sessuale. Un 18enne algerino, già noto alle forze dell’ordine e domiciliato al Centro di accoglienza straordinaria di Monastir (Cagliari), è stato arrestato dai carabinieri. Il provvedimento è stato convalidato e per il giovane è scattato l’obbligo di firma. Il 18enne è stato arrestato durante la notte, quando al 112 è arrivata la richiesta di aiuto della 16enne. La ragazza ha raccontato di essere stata bloccata nei pressi della stazione e il 18enne avrebbe tentato l’approccio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iglesias, violenza sessuale su 16enne: arrestato algerino

Paura a Gallarate: 35enne algerino afferra e bacia una bambina davanti a un asilo, arrestato per violenza sessualePaura a Gallarate, dove un immigrato irregolare è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su una bambina di tre anni, appena uscita...

Baci e palpeggiamenti su una 16enne in ufficio: amico di famiglia accusato di violenza sessualeUn rapporto di fiducia decennale, infranto da un abuso che sarebbe avvenuto tra le mura di un ufficio a Ravenna.

Tutti gli aggiornamenti su Iglesias violenza sessuale su 16enne...

Temi più discussi: Julio Iglesias, Adolfo Suárez, Psoe, Pp e Podemos. In Spagna è tutti contro tutti sulle accuse sessuali; Iglesias, tentata violenza sessuale su una 16enne: un giovane in manette; Iglesias, tenta di violentare una sedicenne: 19enne in arresto; Iglesias, tenta di violentare una minore: arrestato un 18enne.

Iglesias, tentata violenza sessuale su una 16enne: un giovane in manetteIl ragazzo, 18enne, avrebbe bloccato per un braccio la giovane per palpeggiarla e successivamente avrebbe tentato di baciarla ... cagliaripad.it

Iglesias, tenta di violentare una minorenne: giovane in arrestoGrave episodio che ha visto come protagonista un diciannovenne di origini algerine, finito in manette con la pesante accusa di tentata violenza sessuale ai danni di una ragazzina di appena sedici anni ... vistanet.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA – INCONTRO PUBBLICO Il Comune di Iglesias informa la popolazione che martedì 3 marzo 2026, alle ore 17:00, presso la sala conferenze “Sala Blu” del Centro Culturale (via Grazia Deledda), si terrà la presentazione del - facebook.com facebook

Iglesias, tenta di violentare una sedicenne: 19enne in arresto x.com