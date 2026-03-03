I topi sommelier di Jerez | la leggenda più insolita delle cantine Tio Pepe
Nelle cantine González Byass di Jerez de la Frontera, i topi vengono coinvolti nel processo di degustazione dello sherry, secondo una leggenda locale. Ogni giorno, ai topi viene offerto un bicchiere di questa bevanda nelle storiche strutture, creando un’immagine insolita e curiosa legata alla tradizione del luogo. Questa storia si tramanda da tempo tra chi visita e lavora nelle cantine.
Nelle storiche cantine González Byass di Jerez de la Frontera, ogni giorno viene servito un bicchiere di sherry ai topi. Non si tratta di un’infestazione tollerata, ma di una tradizione centenaria che affonda le radici in una leggenda tanto curiosa quanto affascinante. Un piccolo bicchiere colmo di vino dolce Pedro Ximénez, accompagnato da una minuscola scala di legno, attende silenziosamente sul pavimento di terra battuta delle bodegas, tra le migliaia di botti che custodiscono il celebre Tio Pepe. La storia ha inizio nel lontano passato delle cantine, quando José Gálvez Buzón, capataz della bodega, osservò un giorno un topo avvicinarsi furtivamente a una pozza di vino sul pavimento. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
