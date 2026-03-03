I timori di Meloni | si rischia una crisi a lungo termine e con l' Ue coinvolta

Da ilgiornale.it 3 mar 2026

Da Palazzo Chigi si esprime preoccupazione per l'escalation in Medio Oriente, con particolare attenzione alla possibile ripercussione a lungo termine e al coinvolgimento dell'Unione Europea. La situazione attuale preoccupa le autorità italiane, che monitorano attentamente gli sviluppi e le possibili conseguenze sulla stabilità internazionale. La comunicazione ufficiale si concentra sulla gravità degli eventi e sulla necessità di restare vigili.

Da Palazzo Chigi filtra solo profonda apprensione per l'escalation in corso in Medio Oriente, al punto che anche informalmente nessuno concede il minimo spazio a quella prudente speranza di facciata che in casi come questo ha il solo obiettivo - per certi versi nobile - di rassicurare l'opinione pubblica. Cosa che non fa neanche Giorgia Meloni, che - intervistata dal Tg5 - non nasconde di essere "preoccupata", anche alla luce del fatto che in ventiquattrore il conflitto si è già allargato a Cipro e, quindi, all'Unione europea. "Mi preoccupata il contesto generale e una crisi del diritto internazionale" che, dice, ci mette davanti a "una stagione di caos". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

