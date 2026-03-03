I nuovi corsi con il gruppo micologico e botanico Valle Savio

In riviera tornano i corsi organizzati dal gruppo micologico e botanico Valle Savio, rivolti agli appassionati di funghi e piante. Le iniziative si svolgono nelle località della zona e prevedono incontri pratici e teorici. La delegazione ha confermato la ripresa delle attività, che coinvolgono sia principianti sia esperti. Le iscrizioni sono aperte e le sessioni sono programmate nel calendario di questa stagione.

In riviera riprendono le iniziative dedicate agli appassionati di funghi e piante. La delegazione di Cesenatico del gruppo micologico e botanico Valle del Savio organizza numerosi appuntamenti e continua ad allestire anche i corsi per gli appassionati di funghi e piante, così come per le persone che vogliono saperne di più su questi temi. La sede dell'associazione è in via Venezia, nella zona del quartiere Boschetto. Gli iscritti sono oltre cento e la tessera, il cui costo è di 40 euro, consente di avere molte agevolazioni, partecipare a manifestazioni ed escursioni nell'entroterra. Le persone interessate possono avere informazioni contattando direttamente i coordinatori del gruppo Agostino Nicolini (3355688858), Venicio Amadio (3392321587), Andrea Boghi (3409093434), oppure scrivendo a info@ambcesenatico.