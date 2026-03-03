Oggi viene eseguita un’autopsia sul corpo di un bambino coinvolto in una vicenda medica. Il legale della famiglia ha dichiarato di credere alle affermazioni del direttore generale dell’azienda ospedaliera riguardo alle testimonianze dei medici, e ha chiesto perché non si approfondisca anche il reato di falso. La situazione riguarda le dichiarazioni fornite dai medici ai dirigenti ospedalieri.

Il legale della famiglia del piccolo afferma di credere alle parole del direttore generale dell’azienda ospedaliera: «Mi chiedo perché non si indaghi pure per falso». Accolta l’istanza, ricusato il perito del gip. Il giorno della verità. È in programma per questa mattina l’incidente probatorio e l’autopsia sul corpo del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto nell’ospedale Monaldi a causa di un trapianto di cuore fallito. È stata accolta l’istanza di ricusazione di uno dei consulenti nominati dal gip. La richiesta era stata avanzata dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, dal momento che il professore Mauro Rinaldi, ordinario di Cardiochirurgia a Torino e direttore del Centro trapianti delle Molinette (che faceva parte del pool di periti) si era già espresso sul caso. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «I medici hanno mentito ai dirigenti». Oggi l’autopsia sul corpo del bimbo

Morte del piccolo Domenico, in corso l’autopsia sul corpo del bimboSono 25 i periti che in queste ore stanno lavorando sull’autopsia del piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio...

Leggi anche: Beatrice trovata morta a 2 anni col corpo pieno di lividi: conclusa l'autopsia. "La mamma ha mentito"

Tutto quello che riguarda I medici hanno mentito ai dirigenti...

Discussioni sull' argomento La mamma di Domenico: Ho affidato la vita di mio figlio ai medici e mi hanno tradito. Non posso perdonare; Morte Domenico, domani l'autopsia. Accolta la ricusazione di un perito; La mamma di Domenico: Tutti sapevano ma nessuno ha parlato, mi sento tradita; Bimbo con cuore bruciato, ispettori del Ministero in Ospedale a Bolzano per acquisire documenti su espianto e trasporto organo.

Il Ministro @Antonio_Tajani ha aperto oggi con la Ministra @BerniniAM il Forum di dialogo sull’ #Artico, primo grande evento di questo genere mai tenuto in Italia. Il Ministro ha sottolineato che l’Artico è una priorità del Governo italiano e ha illustrato la nuova x.com

Oggi le operazioni da parte degli operai del servizio Manutenzione Verde del Comune di Siena - facebook.com facebook