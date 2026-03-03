I look di Francesca Vaccaro spopolano a Sanremo | la maison è toscana Cuoricino di Carlo Conti su Instagram

A Sanremo, i look di Francesca Vaccaro stanno catturando l’attenzione, con molti riconoscimenti da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo. La maison che firma i look è toscana. Carlo Conti ha condiviso un’istantanea su Instagram, lasciando un cuoricino a commento. La stilista si sta facendo notare per il suo stile, apprezzato da pubblico e influencer presenti all’evento.

Firenze, 3 marzo 2026 – Uno stile che mette tutti d'accordo, con tantissimi complimenti arrivati proprio dai volti noti. Che su Instagram hanato con favore i look di Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, durante le serate sanremesi. L'edizione 2026 del Festival è ormai alle spalle. Tra ciò che è stato apprezzato in maniera pressoché unanime dal pubblico c'è appunto la figura di Francesca Vaccaro. Che non si è persa una serata dello show condotto dal marito. Diventando in qualche modo anche una "spalla" del conduttore stesso per brevissimi siparietti. "Il bambino è a dormire?", gli ha chiesto Carlo Conti in diretta avvicinandosi in uno degli show.