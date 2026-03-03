I libri non servono a sparare | al teatro Libero lo spettacolo sul potere della cultura

Al teatro Libero si tiene lo spettacolo intitolato “I libri non servono a sparare”, uno spettacolo che affronta il ruolo della cultura e dei libri nella società. La rappresentazione si concentra sulla capacità della scena di trasmettere temi complessi mantenendo un forte legame con il pubblico, senza mai perdere di vista l’emozione e la sensibilità. La produzione si distingue per l’uso di linguaggi scenici accurati e coinvolgenti.

I libri non servono a sparare è uno spettacolo che colpisce per la sua capacità di affrontare temi complessi con sensibilità e intelligenza scenica, senza mai perdere un forte contatto emotivo con il pubblico."I libri sono stati i miei migliori insegnanti, ma anche i miei strizzacervelli e le mie.