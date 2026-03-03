I Fine Before You Came in concerto con Mondaze e Olympia Mare in apertura

Sabato 7 marzo al Bronson si esibiranno i Fine Before You Came, tra le band più longeve della scena emo post-hardcore italiana. La band presenta il nuovo album intitolato

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Sabato 7 marzo arrivano al Bronson i Fine Before You Came, formazione tra le più longeve della scena emo post-hardcore italiana, in tour con il nuovo disco "C’è ancora amore". A scaldare il palco del club di Madonna dell’Albero saranno i faentini Mondaze, preceduti in apertura da Olympia Mare. I Fine Before You Came nascono a Milano, ventisei anni fa. Oggi la band conferma la propria capacità di evolversi senza mai tradire un’identità costruita su intensità, onestà e totale indipendenza. Dal post-hardcore degli esordi alle forme più lente e meditate di oggi, i FBYC hanno trasformato negli anni il proprio linguaggio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Concerto dei Brothers of Metal a marzo con Moonlight Haze in apertura

Da Ravenna a Milano, Muti porta la Cherubini in carcere per un concerto con gli "strumenti del mare"Dal 1997, Le vie dell’amicizia di Ravenna Festival seminano dialogo e fratellanza attraverso la musica, portata in territori feriti da conflitti,...

Approfondimenti e contenuti su Fine Before You

Temi più discussi: Fine before you came per Artico; Star Rover è il nuovo singolo dei Mother: la band veneziana è pronta all’album di debutto; Lamezia, i ThëM ospiti del terzo appuntamento di Sound & Vision; Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni: Una parte di te dentro e con me senza fine.

Fine Before You CameJacopo Lietti , Mauro Marchini, Marco Monaci, Marco Olivero e Filippo Rieder formano i Fine Before You Came nel 1999. Riescono ad ottenere il loro primo contratto discografico con la Green Records. rockol.it

i Fine Before You Came ascoltati da un giornalista stranieroCirca una settimana fa, leggevo una grande storia dell'emo-core dalla fine degli anni 80 al 2000, su un blog di mp3. Dopo il 2000 l'emo è diventato uno stile di abbigliamento per teenager e un modo ... rockit.it

BRA -Terzo appuntamento di Artico Club. Questa sera alle ore 21 al Teatro Politeama Boglione è in programma in concerto dei Fine Before You Came. Sul palco braidese andrà in scena un live speciale, costruito appositamente per il teatro, basato sul loro ulti - facebook.com facebook