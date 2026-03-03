I fantasmi della Recanatese | Non perdiamo l’autostima

La Recanatese attraversa una stagione difficile, con risultati altalenanti che alimentano insicurezze tra i giocatori e i tifosi. Ogni volta che sembra arrivare un segnale di ripresa, nel turno successivo tutto si ribalta, lasciando spazio a nuove delusioni. La squadra cerca di mantenere alta la fiducia in se stessa nonostante le difficoltà e le sconfitte ripetute.

In questa tribolatissima stagione della Recanatese, ogni volta che intravedi anche un minimo barlume che possa far preludere ad una svolta positiva, nel turno successivo arriva, puntuale, la smentita. È una pessima costante che sta accompagnando l’annata dei giallorossi con le inevitabili conseguenze per la classifica che sono sotto gli occhi di tutti. Se contro l’ Atletico Ascoli avevamo assistito ad una prova dignitosissima con la vittoria sfumata per un rigore che abbiamo definito discutibile, domenica scorsa vecchi e nuovi "fantasmi" sono ricomparsi in quella che invece doveva essere la prima di nove finali. Il primo quarto d’ora, quello che in troppe circostanze è stato determinante in senso negativo anche stavolta ha indirizzato la gara in favore degli avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Recanatese, un punto che scaccia i fantasmi. L’Atletico va sotto poi rimedia su rigoreRECANATESE 1 ATLETICO ASCOLI 1 RECANATESE (3-4-2-1) : Zagaglia; Giusti, Vecchio, Cocino; Ciccanti (43’st Morichetta), Ferro (31’st Carano), Scorza,...

Perdono sia la Maceratese, nel derby con l'Ancona, che la Recanatese, con l'UniPomezia. In Eccellenza, nei quartieri alti, vincono il Montefano (con la Jesina)... x.com

