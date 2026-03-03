I concorrenti del Grande Fratello | ex tronista nel cast?

Il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip è iniziato e il cast degli concorrenti è ormai in fase di definizione. Tra i nomi circolati ci sono anche ex tronisti, ma ancora non c’è conferma ufficiale sulla loro partecipazione. La lista dei partecipanti rimane quindi un mistero, mentre il pubblico attende di scoprire chi entrerà nella casa più spiata d’Italia.

Il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip è iniziato. Se il “team studio” è ormai definito, resta invece apertissima la partita più curiosa per il pubblico. Chi sono i concorrenti che varcheranno la porta della Casa? Nelle ultime ore una segnalazione in particolare ha riacceso il dibattito, mettendo insieme volti di reality, spettacolo e anche un nome legato a Uomini e Donne. L’indizio di Ilary Blasi sul GF VIP 2026 Grande Fratello VIP 2026: data ufficiale e squadra in studio. Una certezza c’è: il Grande Fratello Vip debutta il 17 marzo su Canale 5. Al timone torna Ilary Blasi, mentre in studio ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, un’accoppiata che alza subito le aspettative sul commento delle dinamiche. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Concorrenti Grande Fratello VIP: i primi nomi del cast femminileIl Grande Fratello VIP è sempre più vicino e l’attenzione del pubblico si sposta su chi entrerà davvero nella Casa.

Un ex volto del Grande Fratello potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e donne, l’indiscrezioneLorenzo Spolverato tronista di Uomini e Donne? Lorenzo Spolverato prenderebbe quindi il posto Flavio Ubirti che sarebbe prossimo alla scelta andando...

Grande Fratello Vip, rumor sul cast da un ex tronista a due ex protagonisti di Temptation

