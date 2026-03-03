I Carabinieri Forestali tracciano il bilancio | alta l’attenzione sulla presenza costante del lupo

I Carabinieri Forestali hanno presentato i risultati delle attività svolte nell'ultimo anno, evidenziando un’attenzione particolare alla presenza del lupo sul territorio. In occasione della Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, sono stati resi noti i dati relativi ai controlli e alle campagne di verifica effettuate, che si sono concentrate sulla tutela della fauna e sulla gestione delle specie selvatiche.

In occasione della Giornata Mondiale della Fauna Selvatica il Gruppo Carabinieri Forestali ha tracciato il bilancio dell'attività dell'ultimo anno che si è mossa secondo le direttrici stabilite da una programmazione nazionale (attraverso l’esecuzione di mirate campagne controlli, tra le quali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Carabinieri forestali di Bergamo, il bilancio del 2025: più di 800 controlli, 130 tra reati e illeciti amministrativiI carabinieri forestali di Bergamo tracciano un bilancio dell’attività del 2025, definitivo «particolarmente impegnativo» sui fronti... ’Occhi sulla storia’: "Per Luciano il Carlino era presenza costante"Proprio al centro della mostra Occhi sulla storia c’è lui, Luciano Pavarotti, il tenorissimo. Una raccolta di contenuti su Carabinieri Forestali Temi più discussi: Varese: Un anno forestale, sanzioni per oltre 1 mln€; Tra tutela del territorio e contrasto agli illeciti: l’attività dei Carabinieri Forestali; Gli studenti del Canossiano incontrano i Carabinieri Forestali e il cane Senna; Forestale, nel 2025 oltre 3.700 controlli nel Varesotto con sanzioni per 1,17 milioni di euro. Rifiuti abbandonati da un cantiere edile: i carabinieri forestali individuano gli autori e li denuncianoUn cumulo di sacchi neri, materiali edili e scarti abbandonati ai margini della vegetazione a Serravalle Scrivia. È da questa scena, documentata dalle immagini, che ha preso avvio l’attività dei Carab ... giornale7.it Carabinieri Forestali sequestrano una discarica abusiva all’interno di un capannonePOMPONESCO Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali del nucleo di Mantova, hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso un capannone nel comune di ... vocedimantova.it Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri Forestali di Avellino per risalire ai responsabili dell’uccisione di un cane meticcio, trovato impiccato a un albero. L’animale è stato scoperto da un agricoltore nelle campagne di Montaperto, frazione del comu - facebook.com facebook Operazione dei Carabinieri Forestali di Rimini e Santarcangelo: liberati esemplari protetti e trovate quasi mille cartucce irregolari #Rimini #SantarcangelodiRomagna #Cronaca x.com