I Carabinieri Forestali tracciano il bilancio | alta l’attenzione sulla presenza costante del lupo

Da riminitoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri Forestali hanno presentato i risultati delle attività svolte nell'ultimo anno, evidenziando un’attenzione particolare alla presenza del lupo sul territorio. In occasione della Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, sono stati resi noti i dati relativi ai controlli e alle campagne di verifica effettuate, che si sono concentrate sulla tutela della fauna e sulla gestione delle specie selvatiche.

In occasione della Giornata Mondiale della Fauna Selvatica il Gruppo Carabinieri Forestali ha tracciato il bilancio dell'attività dell'ultimo anno che si è mossa secondo le direttrici stabilite da una programmazione nazionale (attraverso l’esecuzione di mirate campagne controlli, tra le quali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Carabinieri forestali di Bergamo, il bilancio del 2025: più di 800 controlli, 130 tra reati e illeciti amministrativiI carabinieri forestali di Bergamo tracciano un bilancio dell’attività del 2025, definitivo «particolarmente impegnativo» sui fronti...

’Occhi sulla storia’: "Per Luciano il Carlino era presenza costante"Proprio al centro della mostra Occhi sulla storia c’è lui, Luciano Pavarotti, il tenorissimo.

Una raccolta di contenuti su Carabinieri Forestali

Temi più discussi: Varese: Un anno forestale, sanzioni per oltre 1 mln€; Tra tutela del territorio e contrasto agli illeciti: l’attività dei Carabinieri Forestali; Gli studenti del Canossiano incontrano i Carabinieri Forestali e il cane Senna; Forestale, nel 2025 oltre 3.700 controlli nel Varesotto con sanzioni per 1,17 milioni di euro.

Rifiuti abbandonati da un cantiere edile: i carabinieri forestali individuano gli autori e li denuncianoUn cumulo di sacchi neri, materiali edili e scarti abbandonati ai margini della vegetazione a Serravalle Scrivia. È da questa scena, documentata dalle immagini, che ha preso avvio l’attività dei Carab ... giornale7.it

carabinieri forestali i carabinieri forestali traccianoCarabinieri Forestali sequestrano una discarica abusiva all’interno di un capannonePOMPONESCO Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali del nucleo di Mantova, hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso un capannone nel comune di ... vocedimantova.it

Digita per trovare news e video correlati.