I cantanti di Sanremo arrivano a Roma | tutti i concerti in programma

I cantanti della 76esima edizione del Festival di Sanremo sono arrivati a Roma, dove sono in programma diversi concerti. La manifestazione si è conclusa nel mese di febbraio, ma gli artisti continuano a esibirsi nelle città italiane. La tournée proseguirà con diverse date, coinvolgendo vari locali e teatri della capitale. La serie di concerti è stata annunciata dalle organizzazioni del festival.

Si è ufficialmente chiuso il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo, ma la musica non è ancora finita. I brani partiti dall'Ariston, infatti, stanno per approdare su altri palcoscenici, quelli dei teatri, dei palazzetti e degli stadi di Roma. I Big che si sono distinti a Sanremo. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Sanremo 2026, Roma protagonista: tutti i cantanti romani in gara all’Ariston Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i cantanti di Sanremo 2026 arrivano al Quirinale per l'incontro con il presidente Mattarella. Guarda il video di Amica.it(askanews) – Uno dopo l’altro arrivano al Quirinale i cantanti in gara al Festival di Sanremo, per essere ricevuti da Sergio Mattarella, che dopo... Sanremo 2026 - Max Pezzali, il medley della prima serata Una selezione di notizie su I cantanti di Sanremo arrivano a Roma... Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo2026, la scaletta dei cantanti della prima serata - Video; Sanremo 2026, i nomi (spiegati) dei cantanti in gara; Sanremo parla (e canta) romano: conduttori, cantanti e ospiti dalla Capitale all'Ariston; Quanti sono i cantanti in gara a Sanremo 2026 laureati. Festival di Sanremo 2026: i cantanti, le canzoni, gli ospiti, i duetti cover, i conduttori e il programma delle serateDal 24 al 28 febbraio 2026 torna l’appuntamento più atteso della musica italiana: il Festival di Sanremo, la guida completa. superguidatv.it Scaletta Sanremo 2026, i cantanti in gara in ordine d'uscitaIl Festival di Sanremo 2026 ( LA DIRETTA) si avvia alla sua ultima notte con il peso e il fascino delle grandi occasioni. La finale non è soltanto l’atto conclusivo di una settimana televisiva da reco ... tg24.sky.it L'lran minaccia vendetta contro l'Europa. LILLY TER Qualcuno gli spieghi però che noi italiani non c'entriamo nulla. Stavamo LILLY LILLYTER TER guardando Sanremo. liquidlivespage - facebook.com facebook Sayf non ha vinto Sanremo 2026 a causa del televoto. Non quello della finale a cinque che lo ha premiato, ma quello di giovedì e il primo di sabato. Analisi non faziosa di una competizione vinta da Sal Da Vinci per uno zero virgola x.com