I blocchi di Valenti Rocchi | In Milan-Parma è gol Con il Cagliari è fallo Vi spiego

Il designatore arbitrale della Serie A ha commentato due episodi riguardanti i blocchi di Valenti. In particolare, ha spiegato che durante Milan-Parma il movimento è considerato un gol, mentre contro il Cagliari il movimento viene valutato come fallo. Rocchi ha fornito chiarimenti su come vengono interpretati questi episodi dagli arbitri in campo.

Altro appuntamento di Open Var a 'DAZN'. Ospite il designatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi che ha parlato ancora una volta dei blocchi sul portiere di Valenti in Milan-Parma e in Parma-Cagliari, giudicati fallo sul campo. Dopo l'intervento Var a San Siro l'arbitro Piccinini decise di convalidare il gol di Troilo. Ecco la spiegazione di Rocchi. LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa. Lo facciamo insieme all’Inter perché .” >>> "Ribadisco la validità del gol in Milan-Parma: un giocatore che si mette fermo sulla linea di porta non commette fallo. Non possiamo annullare il gol se un giocatore è fermo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

