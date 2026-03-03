Il Padova, squadra appena promossa in Serie B, si prepara a scendere in campo con grande determinazione, forte della vittoria ottenuta contro il Modena. La formazione biancoscudata, dopo aver conquistato tre punti importanti, cerca continuità e fiducia per affrontare le prossime partite. La squadra mostra grinta e compattezza, con l’obiettivo di mantenere la categoria.

Sulla spinta dell’entusiasmo che la vittoria di Modena ha ingenerato, il neo promosso Padova affronterà il match contro lo Spezia con la forza della serenità e della spensieratezza che gli deriva dall’ottima classifica che ha in dote, ovvero un decimo posto con 33 punti, con sei lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione. Un cammino virtuoso quello dei biancoscudati, i quali per nulla intimoriti dalla nuova avventura in cadetteria, guidati da un tecnico giovane ma molto preparato come Matteo Andreoletti, stanno mettendo in cascina una salvezza anticipata a suon di risultati positivi. Otto le vittorie conseguite dai patavini, tre delle quali all’Euganeo contro la Virtus Entella, il Modena e la Carrarese e ben cinque in trasferta contro Monza, Reggiana, Pescara, Catanzaro e Modena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I biancoscudati senza paura. La matricola intravede la salvezza

Leggi anche: Scontro-salvezza senza colpi, Cremonese-Verona 0-0: allo Zini vince la paura

Palermo-Padova (sabato 27 dicembre 2025 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Rosanero vincenti senza subire gol contro i biancoscudatiTurno numero 18 di Serie B che nella sua penultima gara vede il Palermo di Inzaghi impegnato in casa contro il neopromosso Padova di Andreoletti.