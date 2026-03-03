’I amigh ed Granarol’ festa lunga 25 anni

Da venticinque anni, l’associazione ’I amigh ed Granarol’ organizza una festa che coinvolge la comunità locale, con risate, prove serali e spettacoli in dialetto bolognese. Durante l’evento, vengono aperti sipari e condivise storie legate alla tradizione, creando un appuntamento annuale che dura un intero fine settimana. La manifestazione rappresenta un’occasione per celebrare la cultura e il dialetto della zona.

Venticinque anni di risate, prove serali, sipari che si aprono e storie raccontate in dialetto bolognese. La compagnia teatrale 'I Amigh ed Granarol' festeggia quest'anno i 25 anni di attività, un traguardo importante che coincide anche con un altro riconoscimento significativo: l'attribuzione della Denominazione Comunale (De.Co.) al teatro dialettale bolognese. Un riconoscimento che parla anche di loro. La compagnia nasce nel 2001 a Granarolo, su iniziativa di Carlo Rapparini. All'epoca presidente della Pro-Loco, Carlo organizzava ogni anno una rassegna di teatro dialettale alla Sala Florida. Trovandosi però spesso in difficoltà per l'improvvisa indisponibilità di alcune compagnie, decise di crearne una propria, dando vita a 'I Amigh ed Granarol'.