Hulk spacca la porta su rigore E il portiere reagisce così

In Brasile, Hulk ha segnato un rigore con un tiro potente e preciso che ha superato il portiere, infilando la palla sotto la traversa. Dopo il gol, il portiere ha reagito in modo deciso, dimostrando emozioni visibili. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media locali. Hulk è noto per le sue prestazioni sul campo e questa azione ha suscitato ancora interesse.