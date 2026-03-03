hugo gonzalez trascina i celtics alla vittoria contro i bucks di antetokounmpo

Hugo Gonzalez ha guidato i Celtics alla vittoria contro i Bucks, segnando 18 punti, catturando 16 rimbalzi, effettuando 3 rubate e 2 schiacciate in 35 minuti di gioco. La partita si è conclusa con un punteggio di 108-81 a favore dei Celtics. Gonzalez ha avuto un ruolo determinante nel match, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della sua squadra.

Una serata decisiva ha evidenziato la crescita di Hugo Gonzalez, giovane rookie spagnolo dei Celtics, contro i Milwaukee Bucks al rientro di Giannis Antetokounmpo. In 35 minuti sul parquet, Gonzalez ha firmato una performance completa: 18 punti, 16 rimbalzi, 3 recuperi e 2 stoppate, offrendo una risposta immediata alle attese e dimostrando una versatilità in grado di contenere avversari di diversa tipologia. Il contributo difensivo e la stabilità in fase offensiva hanno accompagnato una vittoria netta della squadra. La serata ha visto un protagonista in crescita nella gestione difensiva e nella lettura di diverse linee avversarie.

Torna Giannis ma Gonzalez e i Celtics travolgono i Bucks. I 45 punti di Murray salvano DenverAntetokounmpo (19 punti) era fermo dal 23 gennaio per l’infortunio a un polpaccio, ma il rookie spagnolo si prende la scena con 18 punti e 16...

