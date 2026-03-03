Hub nuove funzionalità rendono i bagagli smarriti un ricordo del passato

Find Hub ha ricevuto un importante aggiornamento che permette agli utenti di condividere facilmente i link di tracciamento dei bagagli con le compagnie aeree selezionate, migliorando così la possibilità di rintracciare i bagagli smarriti. Questa novità mira a rendere più efficiente il processo di localizzazione e ridurre i disagi per i viaggiatori. Le nuove funzionalità sono state introdotte recentemente e sono già operative.

find hub riceve un aggiornamento significativo che amplia la possibilità di rintracciare i bagagli mediante la condivisione dei link di tracciamento con le compagnie aeree selezionate. l'implementazione consente di associare tag di tracciamento a bagagli o accessori e, in caso di perdita o smarrimento, di inviare tali link agli operatori competenti per agevolare il recupero. find hub: aggiornamento per la rintracciabilità dei bagagli. l'aggiornamento introduce la possibilità di condividere i link di tracciamento con le compagnie aeree partner, offrendo una via diretta per localizzare i bagagli durante i viaggi. questa funzione amplia notevolmente le potenzialità di intervento rapido, con l'obiettivo di ridurre i tempi necessari al recupero in caso di smarrimento.