Horror Tour a Napoli | caccia ai fantasmi con Spirit Box e K2

Un itinerario notturno nel centro antico di Napoli porta i partecipanti a vivere un Horror Tour, durante il quale si utilizza Spirit Box e K2 per cercare fantasmi e presenze misteriose. L’associazione De Rebus Neapolis organizza questa esperienza, combinando luoghi storici e leggende locali in un percorso pensato per chi cerca emozioni forti e incontri con l'ignoto. La passeggiata si svolge tra vie e piazze cariche di storia e racconti popolari.

L’associazione De Rebus Neapolis ha progettato un itinerario unico nel cuore di Napoli, trasformando il centro antico in un palcoscenico di brividi e leggende. Questo evento speciale, denominato Horror Tour, invita i partecipanti a esplorare il lato oscuro della città attraverso un percorso all’aperto che unisce storia, folklore e indagine paranormale. L’iniziativa si svolge in Piazza San Domenico Maggiore, offrendo un’esperienza immersiva che va oltre la semplice visita guidata. Il tour si articola in due parti distinte, dove la narrazione si intreccia con l’uso di strumenti specifici per il contatto con le entità. I partecipanti non saranno semplici spettatori, ma diventeranno investigatori attivi, utilizzando dispositivi come il K2 e la Spirit box per cercare prove di presenze sovrannaturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Horror tour Special Event: il meglio dell’horror nel cuore di Napoli con teatralizzazione e aperitivoL’associazione De Rebus Neapolis organizza un suggestivo itinerario alla scoperta del lato più oscuro di Napoli, scrutando le tenebre con un esperto...

Carnival Horror Tour: itinerario dedicato alla notte magica del Carnevale tra brivido, musica e brindisi nel centro antico di NapoliL'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per il Carnevale 2026 una nuova e coinvolgente edizione del Carnival Horror Tour in un itinerario che...

Una raccolta di contenuti su Horror Tour

Discussioni sull' argomento La sindrome San Siro del Milan e il 2026 horror del Napoli; Hellas Verona-Napoli, la stagione degli scaligeri è da incubo! I dati sono horror; Udinese-Fiorentina 3-0, disastro Viola in Friuli: esordio da incubo per Rugani; Napoli: i numeri della difesa sono da horror. Conte pensa al cambio di modulo.

Circumvesuviana Napoli, la ferrovia dei disagi diventa un'attrazione horror per i turisti: «Vogliamo provare il brivido del viaggio»Un po’ per il gusto del brivido, un po’ perché alternative meno costose non ce ne sono, un altro po’ perché attraversa i luoghi piu’ suggestivi del Paese, la Circumvesuviana ha acquisito sempre più ... ilmattino.it

NOYZ NARCOS - ITALIAN HORROR STORY 11-04-2026 ROMA - Palazzo dello Sport 16-04-2026 ASSAGO - Unipol Forum *disponibile il FANTICKET BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI QUA: https://www.ticketone.it/artist/noyz-narcos/ - facebook.com facebook