honor testa il modello di punta con fotocamera da 200 mp basata su lofic

Honor sta preparando il lancio di un nuovo smartphone di fascia alta che si dice includerà una fotocamera da 200 megapixel basata sulla tecnologia LOFIC. Recentemente l’azienda ha presentato un modello pieghevole e un robot umanoide, mentre ora si susseguono voci riguardo a questo dispositivo top di gamma che potrebbe arrivare sul mercato prossimamente.

HONOR ha recentemente presentato un nuovo foldable e un Humanoid Robot; ora circolano indiscrezioni su un prossimo smartphone di fascia alta con fotocamera da 200 mp basata su tecnologia LOFIC. secondo una fuga di notizie pubblicata su Weibo, l’apparecchio sarebbe oggetto di test e potrebbe adottare una configurazione dual da 200 mp per la camera principale e per il teleobiettivo periscopico, aprendo la possibilità di una denominazione Pro Max per questa versione avanzata. le informazioni, Non sono confermate ufficialmente e richiedono cautela. la fonte di mercato segnala che il terminale in sviluppo integra una tecnologia LOFIC per migliorare l’elaborazione delle immagini, con particolare attenzione all’HDR e alla dinamica, tramite una gestione avanzata delle fotocamere. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

