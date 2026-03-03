Homecoming al Teatro IF

Al Teatro IF si svolge “Homecoming”, uno spettacolo che vede protagonisti cinque musicisti e due attrici. I musicisti sono Marco Oriolesi, Simone Stefanoni, Sergio Zanier, Mauro Preston e Fabio Presti, mentre le regie e i monologhi sono affidati a Giulia Palazzo e Michela Dattero. La storia narra di tre giovani provenienti da una periferia in declino, senza grandi possibilità di futuro.

Step Into The Sun Project e Kill the DJ Musicisti: Marco Oriolesi, Simone Stefanoni, Sergio Zanier, Mauro Preston, Fabio PrestiRegia e monologhi di Giulia Palazzo e Michela DatteroTre ragazzi di periferia, una periferia decadente e senza grandi prospettive. Sono abituati a vivere nella semplicità.