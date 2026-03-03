Il cardiochirurgo Guido Oppido, sospeso dall’Ospedale Monaldi, si è autoassolto affermando di aver eseguito correttamente l’intervento e di essere una vittima. Oppido era in sala il 23 dicembre quando si trovò di fronte a un cuore congelato in un blocco di ghiaccio, proveniente da Bolzano. Oggi è prevista l’autopsia per approfondire la vicenda.

“Ho operato bene, ho fatto bene il mio mestiere, io sono una vittima”. Il cardiochirurgo Guido Oppido, accusato di omicidio colposo e sospeso dall’Ospedale Monaldi, è il medico che era in sala operatoria il 23 dicembre quando da Bolzano arrivò un cuore inglobato in un blocco di ghiaccio. Organo che fu scongelato e poi impiantato nel petto di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e 4 mesi morto il 21 febbraio, perché il suo era stato già espiantato. Oppido, intercettato da una troupe della trasmissione Lo Stato delle Cose su Rai 3, ha detto: “Ho buttato 11 anni della mia vita per operare i bambini qua in Campania. Undici anni, tremila bambini, tremila ne ho operati io. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho operato bene, io sono una vittima”, il cardiochirurgo che operò Domenico si autoassolve. Oggi l’incarico per l’autopsia

‘Le cose le ho fatte bene, sono vittima’, parla cardiochirurgo del MonaldiTempo di lettura: < 1 minuto “Io so solamente che le cose le ho fatte bene, le ho fatte bene, quindi io sono la vittima”.

Leggi anche: Caso Domenico Caliendo, Guido Oppido si difende in tv: ‘Ho fatto tutto bene, sono la vittima’

Tutti gli aggiornamenti su Ho operato bene io sono una vittima il...

Temi più discussi: Napoli, parla il chirurgo che ha operato Domenico: Ho fatto tutto bene. Sono io la vittima; Domenico Caliendo, il chirugo Guido Oppido: Ho operato bene e ho salvato 3000 bimbi, anche io sono una vittima; Domenico, il chirurgo Oppido: Ho operato tremila bambini, non merito di essere trattato così; Guido Oppido si difende sul trapianto del bimbo col cuore bruciato, ho fatto tutto bene, sono una vittima.

Domenico Caliendo, il chirurgo Guido Oppido: «Ho operato bene e ho salvato 3000 bimbi, anche io sono una vittima»Guido Oppido non ha nessuna intenzione di fare il capro espiatorio per la tragedia del piccolo Domenico Caliendo. Mentre i riflettori sono puntati su quanto successo al Monaldi il 23 dicembre, ... corriereadriatico.it

Lo sfogo di Oppido in tv: Ho operato bene, sono io la vittimaIl cardiochirurgo Guido Oppido respinge con forza ogni accusa e rifiuta l’idea di essere indicato come il principale ... internapoli.it

Quella di oggi, 3 marzo, è una giornata importante per l'inchiesta sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato. Sarà eseguita l'autopsia. L'intento è c - facebook.com facebook

Il piccolo Domenico è rimasto almeno 45 minuti senza il cuore. La circostanza emerge da una nuova tranche di conversazioni tra gli infermieri che erano in sala operatoria durante il trapianto fallito che ha provocato la morte del bambino all'ospedale Monaldi. x.com