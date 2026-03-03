Hillary tesa Bill che parla della foto nella vasca | i video delle deposizioni dei Clinton sugli Epstein files

Sono stati resi pubblici i video delle deposizioni di Hillary e Bill Clinton davanti alla Commissione bipartisan della Camera degli Stati Uniti, dedicate alla revisione dei documenti relativi a Epstein. Nei filmati, Hillary appare visibilmente tesa mentre Bill discute di una foto scattata nella vasca. I video mostrano le interazioni dei due con i membri della commissione durante l’audizione.

