Highguard chiude Wildlight saluta i fan e li ringrazia per il supporto

Highguard sta per chiudere i propri server, annunciando la fine dell'attività. Wildlight ha comunicato ai giocatori che il servizio sarà sospeso il 12 marzo, a soli 45 giorni dal lancio ufficiale. La notizia è stata condivisa attraverso un messaggio diretto ai fan, che sono stati ringraziati per il supporto mostrato durante il breve periodo di vita del gioco.

Highguard si prepara a chiudere i battenti. Con un messaggio ufficiale, Wildlight ha annunciato la decisione di spegnere definitivamente i server il 12 marzo, appena 45 giorni dopo il lancio. Una notizia difficile per il team e per la community, arrivata nonostante un avvio che aveva attirato oltre 2 milioni di giocatori nel mondo del gioco. Nel comunicato, lo studio ha spiegato che, pur con la passione e l'impegno profusi nello sviluppo e nel supporto post-lancio, non è stato possibile costruire una base di utenti sufficientemente ampia e stabile da garantire la sostenibilità economica del progetto nel lungo periodo. In altre parole, l'interesse iniziale non si è tradotto in una permanenza costante tale da mantenere attivi i server e giustificare ulteriori investimenti.