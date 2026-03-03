Hbo max e paramount plus si fondono in un unico servizio di streaming

Hbo Max e Paramount Plus si stanno unendo in un unico servizio di streaming. La fusione avviene nel contesto dell’operazione di Paramount Skydance su Warner Bros. e potrebbe essere approvata dalle autorità regolatorie. La nuova piattaforma combinata potrebbe cambiare il panorama dello streaming, unendo le librerie di contenuti di entrambe le aziende. La conclusione dell’accordo dipende ancora dall’autorizzazione delle autorità competenti.

l’orizzonte dello streaming potrebbe essere dominato da una nuova integrazione tra Paramount Plus e HBO Max, prevista in caso di approvazione regolatoria sull’operazione di Paramount Skydance su Warner Bros. Discovery. durante una call con gli investitori, David Ellison ha confermato l’intento di fondere le due piattaforme, puntando a una base di pubblico superiore ai 200 milioni di abbonati e a una capacità tecnologica avanzata per competere con i maggiori attori del comparto. la proposta di integrazione mira a offrire una piattaforma combinata capace di rafforzare la posizione di mercato, grazie a una libreria estesa e a sinergie tecnologiche significative. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

