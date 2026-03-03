Tre minorenni sono stati posti agli arresti domiciliari in relazione a un'aggressione avvenuta a Roma il 14 settembre, durante la quale una persona di 25 anni è stata picchiata e insultata con epiteti omofobi. L’indagine ha ricostruito i dettagli dell’incidente, evidenziando come la vittima sia stata umiliata durante l’episodio. La vicenda ha portato alla conclusione delle procedure investigative.

Alessandro Ansaldo è stato picchiato barbaramente e gli hanno sputato addosso solo perché omosessuale. Per il gip i 17enni hanno una personalità “incline al delitto” Si è conclusa l’indagine per ricostruire i dettagli dell’aggressione omofoba dello scorso 14 settembre a Roma, quando Alessandro Ansaldo, di 25 anni, è stato brutalmente picchiato e insultato con epiteti contro i gay. I responsabili sono stati individuati in tre minorenni, denunciati e ora agli arresti domiciliari. La loro identificazione è stata resa possibile grazie a un meticoloso lavoro di indagine che si è basato sull’incrocio di dati, tra i quali l'analisi delle telecamere di videosorveglianza, accertamenti bancari sui pagamenti effettuati dal gruppo, analisi dei social network, escussione di testimoni e precise individuazioni fotografiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Hanno umiliato la vittima”. Tre minorenni ai domiciliari per l'aggressione omofoba a Roma

Aggressione omofoba in centro a Roma, tre minorenni nei guai (video)AGI - Obbligo di permanenza in casa, con divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni.

Roma: aggressione omofoba del 14 settembre, misure cautelari per tre minorenniTre 17enni sottoposti a misure cautelari per aggressione omofoba a Roma: i dettagli dell'operazione e le conseguenze per la vittima.

Contenuti e approfondimenti su Hanno umiliato la vittima Tre minorenni...

Pestaggio omofobo a corso Vittorio, incastrati tre minorenni. Il Gip: Hanno agito per umiliare la vittimaNell'ordinanza, il gip ha sottolineato la gravità delle azioni dei tre minorenni che si sono mossi con finalità di mera sopraffazione e umiliazione della vittima ... romatoday.it

Pestaggio in branco a Caserta, identificati tre giovani. La vittima ebbe danni permanentiSono stati identificati dalla Polizia di Stato e sottoposti a misure cautelari tre giovani, tra cui un minorenne, accusati di aver preso parte a un violento pestaggio in branco ai danni di un altro ... fanpage.it