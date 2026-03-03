Nel primo episodio del nuovo podcast “Bergamo Nera – Il lato oscuro della provincia”, viene raccontato il sequestro di un bambino, un episodio legato ai sequestri di Bolis e Panattoni. La serie si concentra sulle vicende più inquietanti della cronaca locale, portando alla luce fatti e protagonisti coinvolti in situazioni di crisi e tensione nella provincia di Bergamo.

Si chiama “Bergamo Nera – Il lato oscuro della provincia” il nuovo podcast che sceglie di esplorare le pagine più oscure della cronaca bergamasca. True crime, sì – anche se l’etichetta sta un po’ stretta a chi lo ha ideato -, ma soprattutto un progetto di ricostruzione storica e narrativa che vuole riportare alla luce casi dimenticati, misteri irrisolti e vicende che hanno segnato il territorio. Il podcast è prodotto da Mafarka in collaborazione con Bergamonews. Il formato è chiaro e riconoscibile: ogni sei settimane un nuovo caso, articolato in due o tre puntate pubblicate simultaneamente, per permettere agli ascoltatori un’immersione completa nella storia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

“Rapito un bambino al Vomero”: il falso allarme che circola su WhatsappAllarme rapimenti al Vomero, l'audio è una fake news che gira su Whatsapp: nessun riscontro dalle forze dell'ordine.

“È successo di nuovo, rapito un bambino”. Paura in Italia, poi si scopre la verità: cos’è successoUna voce rotta dal pianto attraversa i canali digitali e si insinua nei telefoni di migliaia di genitori, portando con sé un carico di angoscia che...

Approfondimenti e contenuti su Bergamo Nera

Discussioni sull' argomento Hanno rapito un bambino: i sequestri Bolis e Panattoni nelle prime puntate di 'Bergamo Nera'; Delitti, rapimenti, misteri: nasce Bergamo Nera, il podcast che racconta il lato oscuro della provincia.

Hanno rapito un bambino: i sequestri Bolis e Panattoni nelle prime puntate di ‘Bergamo Nera’True crime, sì - anche se l’etichetta sta un po’ stretta a chi ha ideato il podcast -, ma soprattutto un progetto di ricostruzione storica e narrativa che vuole riportare alla luce casi dimenticati, m ... bergamonews.it

Delitti, rapimenti, misteri: nasce Bergamo Nera, il podcast che racconta il lato oscuro della provinciaUn progetto a cura di Francesco Aliberti. Il primo ciclo di puntate s'intitola Hanno rapito un bambino e affronta i sequestri di Mirko Panattoni e Pierangelo Bolis. Appuntamento martedì sulla homepa ... bergamonews.it

I controlli delle forze dell'ordine tra Curno, Seriate e Torre Boldone. Maximulta a una discoteca, sospesa la licenza di un locale che organizzava serate a tema per lavoratori in nero. Leggi di più qui: https://bgnews2.short.gy/lavoratori-nero-curno #bergamo - facebook.com facebook