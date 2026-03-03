Hai una idea per Foggia? Al via ' Officine' il cantiere di idee per animare la Pinacoteca ' Il 9Cento'

È stato avviato il progetto 'Officine' a Foggia, un'iniziativa dedicata a valorizzare la Pinacoteca 'Il 9Cento'. L'obiettivo è riqualificare lo spazio, trasformandolo in un punto di aggregazione per associazioni e cittadini, creando un luogo aperto e inclusivo. Il progetto mira a dare nuova vita sia all’ambiente fisico che alle idee che possono emergere al suo interno.

Ridare vita a un luogo fisico e concettuale che sappia essere aggregativo. Riqualificare uno spazio aperto a tutti, diventando, da subito, un punto di riferimento e di incontro per l'associazionismo cittadino e non solo. È la mission di 'OfflineLa9cento', l'iniziativa che spalanca le porte del.