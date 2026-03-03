Hai ricevuto un messaggio sospetto e vuoi sapere subito se può essere una truffa? È possibile verificare l’autenticità del messaggio in soli 10 secondi usando un nuovo strumento gratuito disponibile online. Basta copiare e incollare il testo del messaggio nel tool per ottenere una valutazione immediata sulla probabilità che si tratti di una truffa. Il servizio è pensato per aiutare gli utenti a identificare i messaggi potenzialmente dannosi senza dover installare software o fare ricerche approfondite.

Quante volte ti è capitato di fissare lo schermo dello smartphone con un messaggio appena arrivato, chiedendoti se sia legittimo o l’ennesimo tentativo di raggiro? Un’email che promette un rimborso fiscale immediato, un SMS che avvisa di un pacco in giacenza con richiesta urgente di dati, un WhatsApp da un numero sconosciuto con un’offerta irresistibile. La casistica è infinita e le tecniche sempre più sofisticate. Il problema è reale e diffuso: anche le persone più attente possono cadere nella trappola. Non parliamo solo di utenti inesperti, ma anche di chi mastica tecnologia quotidianamente. Quando le email di phishing riproducono alla perfezione loghi, tono di voce e grafica delle aziende legittime, distinguere il vero dal falso diventa una sfida che richiede tempo e competenze specifiche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hai ricevuto un messaggio sospetto? Questo tool gratuito ti dice se è una truffa in 10 secondi

Se ti arriva questo messaggio su Whatsapp, non rispondere: ti svuotano il conto in due secondiProsegue l’allerta sulle truffe digitali che sfruttano la popolarità di WhatsApp per sottrarre dati sensibili e denaro agli utenti.

Hai ricevuto questa email da Facebook? Non cliccare: ti svuotano il profilo in 30 secondiUn messaggio che avverte di una violazione delle policy, un dispositivo sconosciuto che ha tentato l’accesso, una richiesta urgente di verifica...

Tutto quello che riguarda Hai ricevuto un messaggio sospetto?...

Temi più discussi: Hai ricevuto un Sms per rifiutare un accesso non autorizzato ad Amazon? Non cliccare, è una truffa; Come usare l’App IO per ricevere e pagare avvisi di tasse e tributi; La truffa Nexi del finto addebito: come riconoscerla e come difendersi; ATTENZIONE ALLE FALSE PROPOSTE DI INVESTIMENTI ONLINE.

Hai ricevuto un SMS dal CUP? Attenzione al messaggio con numero 893Un messaggio breve, tono urgente, riferimento alla sanità pubblica. È così che si presenta la nuova ondata di SMS truffa che sta circolando in Italia nelle ultime settimane. Il testo invita a ... supereva.it

Hai ricevuto un sms dal CUP? Attenzione alla truffa che invita a chiamare un numero a pagamentoSta circolando un SMS truffa che finge di provenire da un fantomatico Centro Unico Primario e invita a chiamare un numero a pagamento con prefisso 893. Come riconoscerlo e cosa fare. greenme.it

Oggi pomeriggio, il Sindaco Luca Di Stefano ha ricevuto in Comune Annagiulia Fusco e Francesco Halilaj, i giovanissimi cantanti sorani che hanno partecipato all’ultima edizione di “The Voice Kids”, il programma Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Nel c - facebook.com facebook

"Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non avere ricevuto alcun avvertimento preventivo. Noi, come i tedeschi e i polacchi, siamo stati informati a operazioni iniziate. Io, come ho subito riferito al presidente del Consiglio, sono stato contattato dal mi x.com