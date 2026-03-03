Gunther a WrestleMania 42 | i tre possibili avversari in lizza

Durante WrestleMania 42, Gunther ha affrontato tre possibili avversari, portando a termine una performance che gli ha valso il soprannome di “Career Killer”. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, mentre i dettagli delle sfide sono stati segnalati nei report ufficiali dell’evento. La sua presenza sul ring ha rappresentato un momento chiave della serata.

Gunther ha scritto una pagina storica nel panorama WWE, conquistandosi l'appellativo di "Career Killer". Dopo aver chiuso le carriere di icone come Goldberg, John Cena e AJ Styles alla Royal Rumble, resta in una posizione cruciale: è l'uomo più temuto del roster, ma non ha ancora un avversario ufficiale per WrestleMania 42. I titoli mondiali restano al centro della contesa tra McIntyre, Orton, Rhodes e Fatu, mentre il destino dell'austriaco rimane uno dei misteri meglio custoditi di Stamford. Una delle strade più indicate per la card di WrestleMania vede Rey Mysterio come avversario, soprattutto dopo l'intervento di Dragon Lee che ha impedito a Gunther di qualificarsi per l'Elimination Chamber.