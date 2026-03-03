Guirassy è considerato una possibile opzione per l’attacco del Milan. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il trasferimento si concretizzerà. Da fonti provenienti dalla Germania, si parla di un interesse concreto da parte del club rossonero. Attualmente, il calciatore è al centro delle trattative e la situazione viene monitorata attentamente.

Secondo quanto riportato dal sito della Bild, l'attaccante Guirassy potrebbe lasciare il Borussia Dortmund con una clausola rescissoria di circa 45 milioni di euro. Il suo agente starebbe lavorando già da mesi con il Milan che avrebbe manifestato il suo interesse. Il club rossonero, si legge, starebbe seriamente prendendo in considerazione Guirassy. LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa. Lo facciamo insieme all’Inter perché .” >>> Come riporta il portale tedesco le prossime settimane potrebbero essere cruciali con il Borussia Dortmund che starebbe facendo le proprie valutazioni su Guirassy, sia dentro che fuori dal campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Guirassy opzione seria per il Milan. Prossime settimane cruciali: il punto dalla Germania

Milan, serve il bomber vero: Guirassy in pole La Champions è ancora da conquistare ma il #Milan sta già pianificando il futuro. L’idea è chiara: in estate servirà un investimento importante per prendere un centravanti che garantisca 20-25 gol stagional - facebook.com facebook

Gazzetta: “Il #Milan è interessato a #Guirassy. Il maliano ha una clausola da 70 milioni di euro che non verrà pagata dal club lombardo. Il fattore da considerare per ottenere uno sconto consistente, però, è il desiderio di Guirassy di provare una nuova avventur x.com