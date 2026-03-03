Guerra in Iran Trump e il successore di Khamenei | Ho tre ottimi nomi per quel ruolo

In Iran, il regime degli ayatollah sta procedendo con la nomina del nuovo leader supremo, mentre il conflitto in corso continua a coinvolgere diverse fazioni. Un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di avere tre candidati qualificati per quel ruolo. La situazione politica nel paese si sviluppa in un momento di grande tensione internazionale, con l’attenzione rivolta alle decisioni delle autorità iraniane.

Roma, 3 marzo 20’26 – Mentre la guerra infuria, il regime degli ayatollah fa i conti con la propria sopravvivenza, accelerando sulla nomina della nuova Guida suprema. Al momento, come previsto dalla Costituzione, la fase transitoria è stata affidata al Consiglio provvisorio, un triumvirato composto dal presidente della Repubblica, Masoud Pezeshkian, dal capo della magistratura, Gholamhossein Mohseni-Ejei, e da un membro del Consiglio dei Guardiani, Alireza Arafi. Tra i “ papabili ”, in attesa che gli 88 membri dell’Assemblea degli Esperti individuino nelle prossime ore la nuova Guida, figurano proprio l’ultraconservatore Mohseni-Ejei, l’ex presidente Hassan Rouhani e il riformista, nonché nipote del fondatore della Repubblica islamica, Hassan Khomeini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Chi sarà il successore di Ali Khamenei in Iran, da Ali Larijani alle alternative con Trump sullo sfondoMentre crescono di numero le indicazioni che affermano la notizia che Ali Khamenei sarebbe morto, si rincorrono anche le speculazioni sul suo...

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump conferma: «Khamenei è morto. Il successore? Verranno a chiedermi chi vorrei io». Colpite Dubai e basi nel Golfo, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme

Trump Says Khamenei “Should be Very Worried” as US-Iran talks loom

Trump dice che la guerra andrà per le lungheÈ finito il terzo giorno della guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, e per la prima volta è stato attaccato anche il Libano. Sono proseguiti i bombardamenti contro l’Iran, che a sua volta ha ... ilpost.it

Guerra Usa-Iran, Idf: distrutta la sede della radio-tv pubblica a Teheran. Trump: «Nucleare minaccia colossale. Li stiamo massacrando»Il presidente americano Donald Trump «mi ha detto stasera che gli Usa avevano identificato possibili candidati per prendere il controllo dell'Iran, ma sono stati uccisi nell'attacco iniziale». Lo ripo ... ilmessaggero.it

Golfo in fiamme, la guerra lanciata da Usa e Israele all’Iran si allarga. Teheran è un campo di battaglia, monarchie arabe sotto una pioggia di missili. Tel Aviv torna a colpire Beirut. Trump non mette limiti: durerà «tutto il tempo che serve». E non esclude l’invasi - facebook.com facebook

#Iran , #Trump : prevediamo 4-5 settimane guerra, ma possiamo più a lungo x.com