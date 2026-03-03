Guerra in Iran nuovi attacchi a Teheran

Nuovi attacchi colpiscono Teheran, in Iran, segnando un’altra giornata di violenza. Questa mattina, sono stati registrati raid sull’aeroporto della capitale, mentre a Qom è stato distrutto l’edificio dell’Assemblea degli Esperti, incaricata di eleggere il successore della Guida Suprema. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

La guerra in Iran segna un’altra giornata di attacchi su Teheran. Raid sull’aeroporto e distrutto a Qom l’edificio dell’Assemblea degli Esperti chiamata a eleggere il successore della Guida Suprema. Colpita ancora l’ambasciata statunitense a Riad. Servizio di Fabio Bolzetta. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Guerra in Iran, nuovi attacchi a Teheran Iran, nuovi attacchi contro i Pasdaran a Teheran: i video dei raid senza sosta(Adnkronos) – Nuovo attacco su vasta scala oggi, lunedì 2 marzo, nel cuore di Teheran, nel terzo giorno dell'operazione congiunta Usa-Israele contro... Guerra in Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Risponderemo”. Attacchi simultanei dell’Idf a Teheran e a BeirutRoma, 3 marzo 2026 – Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele annuncia di... Guerra in Iran, nuovi attacchi a Teheran Altri aggiornamenti su Guerra in Iran nuovi attacchi a Teheran Temi più discussi: In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Iran, si allarga il fronte. Hegseth: 'Non sarà una guerra infinita'; Nuovi attacchi di Israele ed Iran; Raid Israele su Teheran e Beirut. Usa, distrutti centri di comando dei pasdaran. Guerra Usa-Iran, nuovi raid su Teheran e truppe israeliane in Libano. Attacco all'ambasciata degli Usa a RiadLa guerra in Medio Oriente che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele si allarga. Il Libano diventa teatro di battaglia, dopo l'ingresso via terra delle forze israeliane. Gli scontri ... leggo.it Guerra, 4° giorno. I soldati di Israele entrano in Libano. Usa Distrutti centri dei pasdaran. L'Iran colpisce ambasciata Usa a Riad e la base in BahreinAttacchi simultanei di Israele in Iran e Libano. Netanyahu: Era ora o mai più. Trump: Scorte illimitate, possiamo fare la guerra per ... huffingtonpost.it Guerra in Iran: che cosa rischia davvero l'Europa x.com La guerra di Stati Uniti ed Israele contro l’Iran si farà sentire anche nelle tasche degli italiani. Il Codacons calcola un aumento di tutte le spese da 614 a 818 euro all’anno - facebook.com facebook