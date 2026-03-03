Guerra in Iran nuovi attacchi a Teheran

Nuovi attacchi colpiscono Teheran, in Iran, segnando un’altra giornata di violenza. Questa mattina, sono stati registrati raid sull’aeroporto della capitale, mentre a Qom è stato distrutto l’edificio dell’Assemblea degli Esperti, incaricata di eleggere il successore della Guida Suprema. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

La guerra in Iran segna un'altra giornata di attacchi su Teheran. Raid sull'aeroporto e distrutto a Qom l'edificio dell'Assemblea degli Esperti chiamata a eleggere il successore della Guida Suprema. Colpita ancora l'ambasciata statunitense a Riad. Servizio di Fabio Bolzetta.

Iran, nuovi attacchi contro i Pasdaran a Teheran: i video dei raid senza sosta(Adnkronos) – Nuovo attacco su vasta scala oggi, lunedì 2 marzo, nel cuore di Teheran, nel terzo giorno dell'operazione congiunta Usa-Israele contro...

Guerra in Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Risponderemo”. Attacchi simultanei dell’Idf a Teheran e a BeirutRoma, 3 marzo 2026 – Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele annuncia di...

Guerra Usa-Iran, nuovi raid su Teheran e truppe israeliane in Libano. Attacco all'ambasciata degli Usa a RiadLa guerra in Medio Oriente che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele si allarga. Il Libano diventa teatro di battaglia, dopo l'ingresso via terra delle forze israeliane. Gli scontri ... leggo.it

guerra in iran nuoviGuerra, 4° giorno. I soldati di Israele entrano in Libano. Usa Distrutti centri dei pasdaran. L'Iran colpisce ambasciata Usa a Riad e la base in BahreinAttacchi simultanei di Israele in Iran e Libano. Netanyahu: Era ora o mai più. Trump: Scorte illimitate, possiamo fare la guerra per ... huffingtonpost.it

