La tensione in Iran continua a crescere, con scontri e mobilitazioni che coinvolgono diverse aree del paese. Da Abu Dhabi arriva la testimonianza di mons. Paolo Martinelli, vicario apostolico dell’Arabia meridionale, che include anche gli Emirati Arabi Uniti. La regione rimane in uno stato di alta allerta, mentre le notizie di sviluppi sul terreno si susseguono in modo costante.

La situazione resta sempre più incandescente in tutta l’area. Da Abu Dhabi la testimonianza del vescovo Paolo Martinelli, vicario apostolico dell’Arabia meridionale, che comprende anche gli Emirati Arabi Uniti. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Guerra in Iran, mons. Martinelli: situazione incandescente

