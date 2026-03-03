Guerra in Iran Meloni | Nessun allarme per il gas Tajani all’ambasciatore di Teheran | L’Italia non è coinvolta

La guerra in Iran ha portato a preoccupazioni sull’approvvigionamento di energia, ma il governo italiano rassicura che al momento non c’è motivo di allarme per il gas. Il ministro degli Esteri ha confermato che l’Italia non è coinvolta nei contrasti tra Teheran e altri paesi e il ministro degli Esteri ha inviato un messaggio all’ambasciatore iraniano per ribadire questa posizione. Se la crisi si risolvesse entro un mese, non sarebbero necessari interventi particolari, anche se si stanno valutando possibili azioni di mitigazione.

Problemi sull’approvvigionamento energetico o timori di caro bollette? Se la crisi dovesse risolversi nell’arco di un mese potrebbero non essere necessari particolari interventi, anche se si stanno valutando “possibili azioni di mitigazione”. Il tema è stato affrontato nelle riunioni di governo convocate da Giorgia Meloni, oggi 3 marzo 2026, per fare il punto anche sulla sicurezza degli italiani nelle aree del Medio Oriente e del Golfo, a quatto giorni dall’esplosione della guerra con l’attacco di Usa e Israele all’Iran e la controffensiva di Teheran, che ha colpito anche Cipro. Una reazione per cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciatore iraniano, ribadendogli che “l’Italia non è in guerra”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Guerra in Iran, Meloni: “Nessun allarme per il gas”. Tajani all’ambasciatore di Teheran: “L’Italia non è coinvolta” Foto di Mattarella strappata in parlamento a Teheran. Tajani convoca l’ambasciatore dell’IranRoma, 17 febbraio 2026 – La foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (insieme a quella di altri leader e politici europei) strappata da... Foto di Mattarella strappata in parlamento a Teheran. Tajani: “Atto ostile” e convoca l’ambasciatore dell’IranRoma, 17 febbraio 2026 – La foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (insieme a quella di altri leader e politici europei) strappata da... Aggiornamenti e notizie su Guerra in Iran Meloni Nessun allarme... Temi più discussi: Guerra all’Iran? Colpa di Putin. L’attacco spiegato da Meloni; Iran, Meloni: Mi preoccupa allargamento guerra in Europa, questa crisi figlia dell’attacco a Kiev; Attacco Usa-Israele a Iran, da Macron a Meloni: tutte le reazioni; Roma avvisata dopo l'attacco, solidarietà di Meloni a leader del Golfo. Guerra Usa?Iran e scontro politico: le opposizioni chiedono che Meloni riferisca in ParlamentoLe opposizioni spingono per un confronto diretto in Parlamento con Giorgia Meloni, mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza degli italiani e la stabilità nel Medio Oriente dopo gli attacchi Us ... notizie.it Guerra in Iran: Salvini annuncia Meloni in Parlamento, poi ritratta. Mercoledì al Copasir il capo dell’Aise, CaravelliPrima l’annuncio di Salvini di un’informativa della premier Meloni in aula. Poi la smentita: il Parlamento è già stato informato dai ministri Tajani e Crosetto ... ilfattoquotidiano.it