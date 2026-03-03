Guerra in Iran il terrore di Luisa Corna | Bombardato di continuo Parole choc dall’area in fiamme

Luisa Corna, cantante e showgirl, si trova negli Emirati Arabi Uniti mentre la guerra in Iran continua a provocare bombardamenti frequenti nell’area. Corna ha riferito di essere stata bombardata più volte, descrivendo la situazione come un continuo stato di emergenza. La sua testimonianza si aggiunge a quella di altri italiani rimasti bloccati in quella regione a causa dell’escalation militare.

Tra i cittadini italiani rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti dopo l’improvvisa escalation militare in Medio Oriente c’è anche Luisa Corna. La cantante e conduttrice si trovava a Dubai per prendere parte al Gala della Canzone italiana, un evento che avrebbe dovuto rappresentare un momento di festa e promozione culturale. In poche ore, però, il contesto è radicalmente cambiato. Gli attacchi che hanno coinvolto l’Iran e il conseguente innalzamento della tensione nell’area hanno provocato una serie di cancellazioni dei voli, compresi quelli previsti per sabato, impedendole di rientrare in Italia come programmato. Le prime ore dell’emergenza si sono consumate all’interno dell’aeroporto internazionale di Dubai, dove l’attesa si è trasformata presto in incertezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Luisa Corna bloccata a Dubai: "Hanno bombardato tutta la notte. C'è tensione e insicurezza"C'è anche Luisa Corna tra gli italiani ancora bloccati a Dubai a causa delle crescenti instabilità in Medio Oriente e per gli attacchi che...

Luisa Corna, bloccata a Dubai: "Hanno bombardato tutta la notte, situazione pesante"Sono moltissimi gli stranieri e gli italiani, anche volti noti, che sono rimasti bloccati dalla chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi,...

Approfondimenti e contenuti su Luisa Corna

Temi più discussi: Guerra in Iran, a Beirut un giornalista toscano: Siamo qui con i 14 ragazzi dell'associazione Opera La Pira, stiamo bene, in attesa di ripartire; Luisa Corna bloccata a Dubai: Attacchi sopra le nostre teste; Luisa Corna tra gli italiani bloccati a Dubai: Diversi attacchi sopra le nostre teste; Guerra all’Iran, rientrati i primi italiani bloccati: atterrato a Fiumicino volo da Oman.

Guerra in Iran, a Beirut un giornalista toscano: «Siamo qui con i 14 ragazzi dell'associazione Opera La Pira, stiamo bene, in attesa di ripartire»A Dubai bloccati altri studenti e Luisa Corna. Tutto fermo anche per i 52 turisti aretini della nave da crociera ... corrierefiorentino.corriere.it

Luisa Corna tra gli italiani bloccati a Dubai: Diversi attacchi sopra le nostre testeC'è anche Luisa Corna tra gli italiani bloccati a Dubai a causa delle operazioni belliche contro l’Iran. La cantante, conduttrice e attrice, come riporta Il Tirreno, è negli Emirati, ospite al Gala de ... gazzettadiparma.it

Luisa Corna bloccata a Dubai: “Hanno bombardato tutta la notte" - facebook.com facebook

Influencer, turisti e cioccolatai: chi è e chi non è nell’Emirato da cinepanettone. Durante l’attacco all’Iran, sono rimasti bloccati a Dubai la cantante Big Mama, il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto e l’attrice Luisa Corna. Di @michimas x.com