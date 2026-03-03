Guerra in Iran il designer a Dubai | Siamo in allerta ma la situazione è meno grave di come passa sui media

Un designer di 27 anni, originario di Pordenone, vive a Dubai e ha commentato sulla guerra in Iran, affermando che la situazione è meno grave di quanto mostrano i media. Ha aggiunto che, nonostante lo stato di allerta, non si registrano episodi di panico tra la popolazione locale o tra gli espatriati. La sua testimonianza mira a rassicurare familiari e amici sulla reale condizione nella città emiratina.

Alessio Zane, 27enne pordenonese, vive e lavora a Dubai da anni. Conferma qualche preoccupazione ma conferma uno scenario tranquillo nell'emirato Alessio Zane, 27enne originario di Pordenone trasferitosi a Dubai per lavoro, tranquillizza i familiari e gli amici dall’emirato: “La situazione è meno grave di quanto passino i media, c'è uno stato di allerta non ci sono situazioni di panico”. Il giovane pordenonese, designer di occhiali sartoriali, descrive la quotidianità in città nonostante gli attacchi missilistici e di droni intercettati nei cieli di Dubai, che hanno causato danni collaterali al Fairmont Hotel sulla Palm Jumeirah e al terminal 3 dell’aeroporto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

