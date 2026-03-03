Le autorità italiane hanno fatto arrivare in Italia i primi 127 connazionali dal Golfo, con un volo proveniente dall’Oman. Nei prossimi giorni è previsto un volo speciale da Dubai a Milano per rimpatriare circa duecento studenti ancora bloccati nelle zone a rischio. Decine di migliaia di italiani, tra cui molti pugliesi e lucani, continuano a trovarsi in aree interessate dalla crisi.

Il primo aereo con italiani è arrivato dall’Oman nelle scorse ore. Si tratta di 127 persone. Nelle prossime ore un volo speciale Dubai-Milano per rimpatriare i circa duecento studenti rimasti bloccati. Sono ancora decine di migliaia le persone nella zona del Golfo Persico bloccate per la guerra fra Iran e IsraeleUsa. Ci sono pugliesi e lucani fra loro, tra chi lavora e chi è turista o per altri motivi. Ieri si è raccontato del turista di Martina Franca ad Abu Dhabi, dei crocieristi tarantini bloccati con gli altri in una nave, dei tre di Ginosa, della studentessa lucana e via discorrendo. L'articolo Guerra, crisi del Golfo: rientrati in Italia i primi 127 connazionali Decine di migliaia fra cui pugliesi e lucani ancora nelle zone a rischio proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Guerra in Iran: quasi 20 mila gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo, trasferiti dall’Oman i primi 127. Nella regione sono in totale 70mila i connazionaliDai 200 studenti minorenni italiani bloccati a Dubai, ai 573 connazionali a bordo della Msc Euribia ferma al porto della capitale degli Emirati.

