Guerra all’Iran? Colpa di Putin L’attacco spiegato da Meloni

3 mar 2026

Dopo tre giorni di silenzio, la premier ha rilasciato un'intervista al Tg5 in cui ha commentato l’attuale situazione internazionale, collegando l’attacco all’Iran a decisioni prese da Putin. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione, evidenziando il ruolo di leader russi nel contesto delle tensioni in Medio Oriente. La risposta è arrivata dopo un periodo di attesa, con giudizi che hanno fatto discutere tra gli osservatori.

Per tre giorni Giorgia Meloni si è trincerata nel silenzio. Quando ieri sera si è decisa a parlare, intervistata dal Tg5, lo ha fatto calibrando non solo le parole, anche le pause. «Preoccupata» lo è, figurarsi, ma non solo per il Golfo in fiamme: per la crisi del diritto internazionale «inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina». La faute est à Putin, avrebbe scritto Victor Hugo. È attentissima a non dire una parola che suoni come aperto appoggio all’attacco, in tempi di referendum sarebbe un grosso errore. Ma è altrettanto guardinga nel non farsi sfuggire una sillaba che possa apparire critica. Sperava nell’accordo che però «è fallito» e a quel punto Usa e Israele hanno deciso di muoversi «senza il coinvolgimento dei partner europei». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

