Dopo tre giorni di silenzio, la premier ha rilasciato un'intervista al Tg5 in cui ha commentato l’attuale situazione internazionale, collegando l’attacco all’Iran a decisioni prese da Putin. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione, evidenziando il ruolo di leader russi nel contesto delle tensioni in Medio Oriente. La risposta è arrivata dopo un periodo di attesa, con giudizi che hanno fatto discutere tra gli osservatori.

Per tre giorni Giorgia Meloni si è trincerata nel silenzio. Quando ieri sera si è decisa a parlare, intervistata dal Tg5, lo ha fatto calibrando non solo le parole, anche le pause. «Preoccupata» lo è, figurarsi, ma non solo per il Golfo in fiamme: per la crisi del diritto internazionale «inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina». La faute est à Putin, avrebbe scritto Victor Hugo. È attentissima a non dire una parola che suoni come aperto appoggio all’attacco, in tempi di referendum sarebbe un grosso errore. Ma è altrettanto guardinga nel non farsi sfuggire una sillaba che possa apparire critica. Sperava nell’accordo che però «è fallito» e a quel punto Usa e Israele hanno deciso di muoversi «senza il coinvolgimento dei partner europei». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Guerra all’Iran? Colpa di Putin. L’attacco spiegato da Meloni

Attacco all'Iran, Khamenei è stato ucciso. Pezeshkian: "È guerra a Islam, vendicare la sua morte è un dovere". Le condoglianze di Putin: "Un eminente statista"La tensione tra Teheran e l’area del Golfo si è improvvisamente alzata dopo l’attacco statunitense e israeliano contro obiettivi iraniani , con la...

Attacco all'Iran, Khamenei è stato ucciso. Pezeshkian: "E' guerra a Islam, vendicare la sua morte è un dovere". Le condoglianze di Putin: "Un eminente statista"La tensione tra Teheran e l’area del Golfo si è improvvisamente alzata dopo l’attacco statunitense e israeliano contro obiettivi iraniani , con la...

Acque internazionali e blocchi navali a Gaza: cosa dice il diritto internazionale

Altri aggiornamenti su Colpa di Putin

Discussioni sull' argomento La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione; Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto; Ucraina, l’Europa si spacca sulle sanzioni e sul prestito: veto dell'Ungheria; Ucraina: l’Ungheria blocca il ventesimo pacchetto di sanzioni UE prima dell’anniversario dell’invasione.

Per il 33% degli italiani la guerra in Ucraina non finisce per colpa di Putin. Il 27% incolpa l'Ucraina x.com

Il 24 febbraio 2022 (4 anni ad oggi) Vladimir Putin ordinò l'invasione dell'Ucraina, anche se, ad essere precisi, la Crimea venne illegalmente occupata ben 12 anni fa. Tale data segna il ritorno della guerra in Europa e ancora oggi i bombardamenti russi persist - facebook.com facebook