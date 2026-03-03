Guasto all' impianto idrico | il sindaco chiude la scuola

Un guasto all'impianto idrico a Teverola ha portato il sindaco a firmare un'ordinanza per chiudere la scuola dell'infanzia situata in via Pecorario. La decisione è stata presa dopo l'emergenza idrica che ha reso inagibile il plesso scolastico. La scuola rimarrà chiusa fino a quando non saranno riparati i danni e garantite le condizioni di sicurezza.

Un guasto all'impianto idrico costringe il sindaco a chiudere la scuola. E' quanto accade a Teverola dove il sindaco Gennaro Caserta ha firmato l'ordinanza con la quale dispone la chiusura del plesso scolastico di via Pecorario, adibito a scuola dell'Infanzia. La chiusura è stata disposta per la giornata di domani, mercoledì 4 marzo, "a seguito di un guasto all'impianto idrico che determina un'insufficiente pressione dell'acqua", come reso noto dalla casa comunale. Ovviamente già è stata attivata la procedura per la riparazione del guasto affinché le attività scolastiche possano riprendere regolarmente nella giornata di giovedì 5 marzo.