Gruppo FS e Premio Film Impresa | presentato il documentario Andata e ritorno

Il Gruppo FS ha presentato il documentario “Andata e Ritorno” al Premio Film Impresa, un evento dedicato al cinema aziendale. La proiezione si è svolta di recente, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori interessati alle produzioni che raccontano storie legate alle imprese e ai trasporti. Il film si concentra su aspetti della mobilità e delle attività del gruppo ferroviario.

L’adesione all’iniziativa si inserisce in una più ampia visione aziendale che riconosce nella narrazione uno strumento fondamentale per interpretare i cambiamenti della società e diffondere i valori che guidano l’azione del Gruppo. Il Premio rappresenta un’importante piattaforma nazionale dedicata alle produzioni audiovisive non commerciali realizzate dal mondo imprenditoriale, promuovendo una cultura d’impresa fondata su responsabilità sociale, innovazione tecnologica e crescita delle competenze. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gruppo FS e Premio Film Impresa: presentato il documentario “Andata e ritorno” Gruppo Fs presenta il documentario “Giochi 2026. Il viaggio del tempo”Da Cortina d’Ampezzo 1956 a Roma 1960, fino a Torino 2006: tre Olimpiadi, tre momenti chiave della storia del Paese. Gruppo Fs presentato piano strategico: nel 2025 18 mld investiti, 241 mezzi consegnati e 35mila treni riportati in orarioInvestimenti senza precedenti con oltre18 miliardi di euro nel 2025, di cui circa sette dedicati all’attuazione del PNRR. Tutto quello che riguarda Premio Film Impresa Temi più discussi: Cinema, al via la quarta edizione del 'Premio Film Impresa'; Eventi e scadenze del 3 marzo 2026; Premio Film Impresa 2026: comunità, innovazione e linguaggio audiovisivo a Roma. Gruppo FS e Premio Film Impresa: presentato il documentario Andata e ritornoGruppo FS e Premio Film Impresa: presentato il documentario Andata e ritorno. L'iniziativa, di cosa parla, trama e cast ... tpi.it Premio Film D’Impresa, Gruppo FS presenta il documentario Andata e RitornoCalise (Gruppo FS): Abbiamo l’esigenza di informare il cittadino e il passeggero su tutti i cambiamenti che la nostra azienda sta apportando al Paese, anche attraverso il linguaggio audiovisivo ... affaritaliani.it Letta (Premio Film Impresa): "Il nostro obiettivo è raccontare, tramite contenuti audiovisivi, la vita e i valori delle aziende" x.com Fabia Bettini e Mario Sesti @premiofilmimpresa day 1 Al cinema Quattro Fontane - facebook.com facebook