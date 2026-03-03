Grosseto | pellegrinaggio cancellato 40 fedeli pregano per la pace

La Diocesi di Grosseto ha deciso di annullare il pellegrinaggio in Terra Santa previsto per martedì 3 marzo, coinvolgendo più di quaranta fedeli. La cancellazione dell’evento avviene pochi giorni prima della partenza, lasciando i partecipanti senza la possibilità di effettuare il viaggio programmato. In alternativa, circa quaranta persone si sono radunate per pregare insieme per la pace.

La Diocesi di Grosseto ha preso la decisione drastica di annullare il pellegrinaggio in Terra Santa che avrebbe dovuto partire martedì 3 marzo con un gruppo di oltre quaranta fedeli. Questa scelta, dettata dall'incapacità di garantire la sicurezza dei partecipanti a causa dell'aggravarsi del conflitto nel Medio Oriente, trasforma l'itinerario fisico in un cammino spirituale concentrato sul territorio locale. L'impossibilità di assicurare la regolarità del viaggio ha imposto una sospensione sofferta ma necessaria per tutelare le persone coinvolte. La priorità assoluta rimane la protezione dei pellegrini iscritti, rendendo impraticabile qualsiasi spostamento verso zone instabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

